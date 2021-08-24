Цены на квартиры в Сочи замерли

В июле 2021 года в Сочи вновь произошло снижение числа запросов на покупку недвижимости — в июне спрос был на 4 процента выше, рассказал «Ленте.ру» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков. Уменьшение покупательской активности фиксируется четвертый месяц подряд, отметил он, при этом цены на жилье замерли.

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«Снижение спроса связано с тем, что покупательский интерес возвращается от ажиотажного к нормальному, — пояснил специалист. — Повышенный интерес на недвижимость не может быть вечным, поэтому фиксируется откат». Еще одна причина падения числа запросов на покупку жилья в Сочи — низкий сезон на рынке недвижимости: летом спрос традиционно снижается, указал Флутков. «Сейчас отдыхающие смотрят объекты, но cделки с летних просмотров будут осенью», — сказал риелтор.

По его наблюдениям, «летние» покупатели недвижимости Сочи, как правило, интересуются объектами под сдачу в аренду. Эксперт прогнозирует рост спроса на квартиры и дома в городе предстоящей осенью.

«Сейчас снижения цен на жилье в Сочи нет, но стоимость объектов перестала расти. Можно назвать это летней остановкой до очередного роста, который будет осенью», — заключил Флутков.

Ранее риелторы заявили, что средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи в конце нынешнего — начале следующего года достигнет отметки в 500 тысяч рублей. По их данным, за последние полгода-год инвесторы смогли заработать на перепродаже сочинских квартир от нескольких миллионов рублей (с одного объекта).