Объяснен высокий уровень цен на жилье в Сочи

Мораторий на строительство многоквартирных домов, дефицит участков под застройку и общая ситуация в экономике — главные факторы, способствовавшие росту цен на жилье в Сочи в течение последних полутора лет. Их перечислили аналитики агентства «ОНИКС-Недвижимость» (соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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«Цены [на жилье в Сочи] сильно выросли, но хочется отметить, что новые проекты, которые сейчас реализуются, очень высокого уровня, так что ограничения идут на пользу горожанам и архитектурному облику курорта», — поясняют эксперты. По их наблюдениям, в настоящее время квартиры в новых проектах продаются не сразу — в продажу поступают лоты по несколько штук на агентство.

Увеличение стоимости происходит абсолютно во всех сегментах сочинского рынка недвижимости, констатируют специалисты. Сначала выросли цены на новостройки, потом «подтянулись» цены во вторичном сегменте, а далее подорожали дома, участки и коммерческая недвижимость.

«Новостройки сейчас априори не могут быть дешевыми, так как велики издержки на оформление, проект, строительные материалы и последующую задержку средств дольщиков на эскроу-счетах до введения комплексов в эксплуатацию, — указывают эксперты. — Что же касается элитной недвижимости, то повышение цен произошло и там, и ценник в полтора миллиона рублей за квадратный метр — это не шок-цена, а обыденное явление».

Ранее риелторы заявили, что средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи в конце нынешнего — начале следующего года достигнет отметки в 500 тысяч рублей. По их данным, за последние полгода-год инвесторы смогли заработать на перепродаже сочинских квартир от нескольких миллионов рублей (с одного объекта).