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Россиянин сжег семь квартир ради жены

Житель Кузбасса получил три года лишения свободы за пожар, уничтоживший семь квартир
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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Мариинске (Кемеровская область) суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, который сжег жилой дом, чтобы вернуть жену. Она ушла от него вместе с ребенком осенью 2019 года, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Мужчина счел, что подруга супруги вмешивается в их личную жизнь и не дает ему помириться с супругой. Он решил, что женщины больше не должны общаться, и захотел проучить их. Ночью дебошир поджег крыльцо деревянного дома, где проживала подруга, ушел домой и лег спать.

В возникшем пожаре погибла женщина, было уничтожено семь квартир с имуществом жильцов. Избежать большего количества жертв помогли местные жители — их впоследствии наградили за участие в спасении людей. Утром мужчина узнал о гибели человека, захотел скрыть следы содеянного и выбросил одежду, в которой был в момент поджога.

Месяц спустя россиянин вновь решил напугать жену, чтобы она вернулась домой. Он взял газовый баллон, приехал к дому тещи, вошел внутрь, поставил баллон у двери и открыл вентиль, держа в руке зажигалку. Супруга мужчины сделала вид, что собирает вещи, в то время как теща незаметно позвонила в полицию. Поджигателя обезвредили.

Суд по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее сообщалось о россиянине, который в медовый месяц сжег квартиру жены. Пострадавшая приобрела жилье три года назад, и после регистрации брака супруги стали проживать в нем совместно. Но вскоре они поссорились, а на следующий день женщина ушла на работу, так и не помирившись с мужем. В отсутствие супруги он подпалил квартиру и прислал ей в WhatsApp фото горевших вещей.

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