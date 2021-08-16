Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России

По итогам 2020 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем достиг 26,9 квадратного метра на человека. Лидером по этому показателю назван Краснодар, где на каждого жителя приходится по 38,7 «квадрата», сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В топ-3 наиболее обеспеченных жильем городов также вошли Владикавказ — там этот показатель равен 37 квадратным метрам, и Калининград с 33,3 квадратного метра. Менее всего жильем обеспечены жители Кызыла (15,7 квадратного метра), Симферополя (16,6 квадратного метра), Махачкалы (18,2 квадратного метра) и Москвы (19,8 квадратного метра).

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По данным аналитиков, в 2020-м, несмотря на экономические проблемы и пандемию COVID-19, в России было введено в эксплуатацию 82,2 миллиона квадратных метров жилья — на 0,2 процента больше показателя 2019-го. Почти половина от этого объема строительства пришлось на 100 крупнейших городов страны.

Больше всего в 2020-м строили в Краснодаре — там на одного жителя было введено 1,82 квадратного метра. На втором месте Калининград с 1,37 квадратного метра. По 1,34 квадратного метра жилья на человека ввели в Севастополе и Ханты-Мансийске. Замыкает топ-5 Южно-Сахалинск, где в 2020 году построили по 1,24 квадратного метра жилья на одного человека.

В пятерку антилидеров по объемам строительства попали Мурманск, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Братск и Биробиджан — там построили за год не более 0,07 квадратного метра на человека.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021-го объемы жилищного строительства в России увеличились почти на 30 процентов в годовом выражении: за январь-июнь в стране введено 36,5 миллиона квадратных метров против 28,1 миллиона за тот же период 2020-го.