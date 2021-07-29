В России стали больше строить

В первом полугодии 2021-го объемы жилищного строительства в России увеличились почти на 30 процентов в годовом выражении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата: за январь-июнь в стране введено 36,5 миллиона квадратных метров против 28,1 миллиона за тот же период 2020-го.

С начала 2021 года в России ежемесячно фиксируется превышение «докризисных» объемов ввода жилья, то есть показателей 2019-го. Исключением не стал и минувший июнь, когда было введено 7,7 миллиона квадратных метров — на 35 процентов больше, чем в июне 2020-го, и на 30,5 процента больше, чем в том же месяце 2019-го.

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Рост жилищного строительства в Минстрое объясняют реализацией мер господдержки отрасли. Как отмечает издание, застройщикам субсидировали затраты на инфраструктуру, подогрела спрос на квартиры и программа льготной ипотеки. Предусмотрена и поддержка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В частности, речь идет о программе «Сельской ипотеки» под 3 процента годовых, а также о льготной ипотеке на строительство частных домов под 6,1 процента — она пока запущена в пилотном режиме.

По подсчетам Росстата, доля ИЖС в общем объеме строительства жилья достигла в первом полугодии 2021-го 55,5 процента, всего было введено 20,2 миллиона частных квадратных метров. Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко назвал этот показатель рекордным за последние десять лет.

Ранее в июле России предрекли падение цен на жилье. Темпы роста стоимости недвижимости продолжат замедляться в течение трех месяцев, заявила эксперт. Осенью суммы сделок начнут снижаться.