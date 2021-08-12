В России заметили признаки перегрева рынка жилья

Представитель Центробанка заявила о быстрых темпах роста цен на жилье в России

В Центробанке следят за динамикой цен на рынке недвижимости, и там появились признаки перегрева, заявила в интервью «Известиям» директор департамента ЦБ по финстабильности Елизавета Данилова.

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«Появляются признаки перегрева: темп роста на первичном рынке жилья во втором квартале в годовом выражении составил 20,6 процента. В Москве этот показатель еще выше — 24 процента, в Санкт-Петербурге — 26 процентов», — отметила эксперт. По ее словам, быстрый рост цен негативным образом влияет на доступность жилья и увеличивает кредитные риски.

«Возможность накопить у граждан снижается, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски. И охлаждение ценовой динамики было бы полезным», — указала Данилова.

При этом в целом качество ипотеки в России «пока достаточно хорошее», подчеркнула представитель ЦБ. Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет 0,94 процента от общего объема ипотечной задолженности.

Банк России с августа ужесточил правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. Эксперты полагают, что в результате такие кредиты станут дороже. При этом для охлаждения рынка жилищного кредитования ЦБ придется вводить дополнительные меры.