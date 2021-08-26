Москвич сделал из одной квартиры четыре и вызвал гнев соседей

В доме на улице Кантемировской в районе Москворечье-Сабурово выявили незаконное разделение квартиры — владелец самовольно разделил жилое помещение на четыре студии, обустроив в каждой по санузлу. С жалобой на незаконную перепланировку в Мосжилинспекцию обратилась соседка, сообщается на сайте мэра Москвы.

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При проверке жилищные инспекторы выявили, что в трехкомнатной квартире демонтированы проектные стены, взамен возведены новые, оборудованы дополнительные санузлы. Таким образом из трехкомнатной квартиры собственник сделал четыре отдельных, вызывав гнев соседей.

Инспекция привлекла москвича к административной ответственности и обязала привести квартиру в проектное состояние. В ведомстве напомнили, что в случае неисполнения требования собственник жилья, где произведена незаконная перепланировка, может его лишиться.

Ранее квартиру, которую незаконно разделили на четыре студии и оборудовали несколькими санузлами, нашли в районе Выхино-Жулебино. На жильцов, которые провели перепланировку, также пожаловались соседи.