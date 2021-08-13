В Москве нашли квартиру с унитазами в каждой комнате

В столичном районе Выхино-Жулебино нашли квартиру, которую незаконно разделили на четыре студии и оборудовали несколькими санузлами. На жильцов, которые провели перепланировку, пожаловались соседи, сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Надзорные органы получили жалобу от жителя дома 14, корпус 1 на Лермонтовском проспекте. Москвич сообщил, что на первом этаже дома люди долго делали ремонт и провели в каждую из комнат отдельные инженерные коммуникации под ванные и туалеты. В ходе проверки жилищные инспекторы установили, что квартира, о которой шла речь в обращении, принадлежит четырем собственникам.

«Люди самовольно распланировали пространство, демонтировав проектные и устроив новые перегородки, дополнительные санузлы. В результате трехкомнатная квартира преобразовалась в четыре малогабаритные студии», — пояснили в инспекции.

Собственников, которые попались на нелегальной перепланировке квартиры, привлекли к административной ответственности. Нарушителей обязали привести помещения к исходному проектному виду. До исполнения предписания Мосжилинспекция будет держать ситуацию на контроле.

В 2018 году в одной из московских пятиэтажек нашли квартиру с собственным люком и лазом к метрополитену. Здание, в котором расположено необычное помещение, было построено в середине XX века на улице Маршала Бирюзова. Как отметили риелторы, проживание в квартире сложно назвать комфортным: «приходится вставать с первым поездом, а ложиться спать — с последним составом».