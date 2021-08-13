Россиянам раскрыли секреты наследования квартир

В России чаще всего гражданам в наследство достается недвижимость. Например, квартиру можно унаследовать по завещанию или по закону, рассказал агентству «Прайм» руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев.

По его словам, в первом случае владелец жилья должен обратиться к нотариусу, чтобы он грамотно составил завещание и заверил его. Эксперт раскрыл секрет, о котором не все знают: в документе можно указать любых наследников, не только родственников. Но есть важный нюанс — несовершеннолетние или нетрудоспособные ближайшие родственники всегда имеют право на наследство.

Чаще всего бывает так, что никаких документов при жизни собственник не составляет, отметил юрист. В такой ситуации недвижимость входит в наследственную массу и делится между законными наследниками — детьми, родителями, супругами. К наследникам второй очереди относятся братья, сестры, бабушки и дедушки. При этом родственники одной очереди получают наследство в равных долях.

Если наследник имущества только один, и он уже вступил в наследство, недвижимость можно свободно продавать, заявил Скрипилев. Но позже может выясниться, что есть другие наследники, и они смогут оспорить уже совершенную сделку в суде, предупредил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что наследство нужно принять в течение шести месяцев со дня его открытия. Юрист Анна Корчемкина отметила, что многие по незнанию не обращаются к нотариусам для вступления в наследственные права — россияне считают, что их право возникнет автоматически, но это не так.