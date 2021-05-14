Россиянам назвали способ потерять унаследованную квартиру

Наследство в России может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если наследник не заявит о себе в этот срок, то право на имущество, в том числе квартиру, перейдет к наследникам следующих очередей, а при их отсутствии достанется государству. Об этом рассказала агентству «Прайм» ведущий юрист агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Светлана Болотская.

Как отметила специалист, по истечении шести месяцев суд может восстановить наследника в правах, только если названный срок оформления наследства был пропущен по уважительной причине (например, гражданин проживал в другом городе и не знал, что открыто наследство). В противном случае наследник может потерять квартиру, на которую претендовал.

При этом закон предусматривает два способа принятия наследства: формальное и фактическое. Первый вариант — когда нотариусу подается соответствующее заявление. Второй предусматривает совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Например, когда принимаются меры по сохранению и содержанию квартиры (оплата наследником коммунальных платежей, налогов на имущество). Но впоследствии все равно нужно обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Ранее в мае россиян предупредили о случаях продажи квартир вместе с собственниками. Чаще всего такие схемы реализуются, когда недвижимость решает продать один из супругов, в том числе бывших.

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