Совладелец WhatsApp заполучил особняк Синди Кроуфорд

Одна из самых популярных в мире супермоделей 90-х годов прошлого столетия, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) рассталась со своим роскошным особняком в Беверли-Хиллз (США). Недвижимость приобрел совладелец мессенджера WhatsApp, программист и предприниматель украинского происхождения Ян Кум, сообщает New York Post.

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От продажи дома в элитном районе штата Калифорния знаменитость получила 13,5 миллиона долларов. Американская модель с супругом Ранде Гербером (Rande Gerber) приобрела особняк за 11,62 миллиона долларов в 2017 году у рокера OneRepublic Райана Теддера (Ryan Tedder).

В доме площадью 5400 квадратных футов (около 500 квадратных метров), построенном в середине XX века, пять спален и столько же ванных комнат. Во всех помещениях высокие потолки, стеклянные стены и открытая планировка с современным дизайном интерьера. Гостиная оборудована баром, камином, а в кухне есть центральный «островок» со столом, который полностью сделан из мрамора.

На огороженном участке площадью в один акр (около четырех тысяч квадратных метров) есть автодром, большой бассейн

и пешеходные дорожки. Соседним с особняком домом также владеет Ян Кум.

Ранее о продаже своей недвижимости в Лос-Анджелесе заявил американский актер Леонардо Ди Каприо. Актер запросил за особняк, построенный в 1926 году, 5,7 миллиона долларов. До продажи звезда Голливуда сделал в двухэтажном здании площадью в 432 квадратных метра ремонт в тюдоровском стиле.