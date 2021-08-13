В Великобритании решили уничтожить любимое место Агаты Кристи

Жители городка Торки графства Девон в Великобритании пытаются спасти от уничтожения любимое место английской писательницы Агаты Кристи. Территорию на побережье Бэкон Коув (Beacon Cove) планируют застроить домиками для отдыха. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Окрестности городка тесно связаны с именем Кристи. Писательница в подростковом возрасте едва не утонула во время купания на Beacon Cove, также именно там она проводила медовый месяц со своим первым супругом. Достопримечательности Торки и пейзажи на берегу со скалами у залива Торбей нашли отражение на страницах романов о сыщике Эркюле Пуаро.

Недавно компания-застройщик Hemel Hempstead Property Company получила разрешение на использование земли на любимом маршруте Кристи и решила возвести там отель. Население городка бьет тревогу, считая, что с увеличением числа посетителей, испортится природный ландшафт побережья, нарушатся покой и безопасность населения.

«Есть риск незаконной парковки, что затруднит работу экстренных служб, таких как пожарная и скорая помощь. И вообще, не пора ли людям поставить окружающую среду выше своей выгоды? У нас только одна планета, что вы оставляете своим детям в наследство? Этот район не просто символичное место писателя, а важный заповедник. Водоросли в заливе находятся под защитой, а морские коньки являются охраняемым видом», — поделились жители Торки своим мнением о готовящейся стройке в интернете.

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