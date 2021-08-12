Леонардо Ди Каприо продаст купленный у Моби дом

Американский актер Леонардо Ди Каприо решил продать свой особняк в Лос-Анджелесе. Он приобрел его три года назад у знаменитого диджея Моби, сообщает Los Angeles Times.

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Дом находится в районе Лос-Фелиз-Окс. Актер попросил за него 5,7 миллиона долларов (более 422 миллионов рублей). Особняк был построен в 1926 году и получил название Red Oak Manor. До продажи Ди Каприо Моби отремонтировал здание, создав оригинальный дизайн в тюдоровском стиле со сводчатым потолком.

Особняк в два этажа занимает площадь почти в 432 квадратных метра. Внутри располагаются пять спален, семь ванных комнат, просторная гостиная с камином, кухня, столовая с камином, спортивный зал и парная. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах с использованием натуральных материалов. Яркими акцентами служат темный ковер с геометричным рисунком и картины. На участке также есть бассейн и обеденная зона.

В мае 2021 года Ди Каприо решил продать свою квартиру в районе Вест-Виллидж на Манхэттене. Он захотел выручить от сделки 8,5 миллиона долларов (на тот момент около 625 миллионов рублей). Нью-йоркские апартаменты актера оснащены технологиями для поддержания хорошего самочувствия.