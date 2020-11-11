Голливудского актера Леонардо Ди Каприо выгнали из лифта за хамское общение. Об этом рассказала пользовательница TikTok с ником catalinaacat.

Девушка поучаствовала во флешмобе, в рамках которого юзеры рассказывали о неприятных ситуациях, возникающих во время встреч со звездами. Жительница Флориды Каталина вспомнила, что раньше ее брат работал охранником бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла. Однажды политик ездил в Лас-Вегас, в связи с чем в отеле, где он остановился, для него освободили целый лифт.

По словам пользовательницы, Ди Каприо попытался попасть в лифт, однако ему не дали войти. Актер возмутился и задал вопрос: «Да вы вообще знаете, кто я такой?». Брат девушки ответил: «Да, мистер Ди Каприо». После этого артиста выгнали из лифта.

В комментариях юзеры признались, что их удивило поведение актера, они не ожидали от звезды такой реакции.

Летом стало известно, что Леонардо Ди Каприо выступит продюсером сериала «Остров», основанного на одноименном романе-утопии Олдоса Хаксли. Производством проекта займется студия Ди Каприо Appian Way вместе с компанией In Good Company Films. Пока не сообщается, планирует ли артист играть в сериале.