Спутница Леонардо Ди Каприо решила рожать ребенка от актера

Спутница голливудского актера Леонардо Ди Каприо, 23-летняя модель Камила Морроне, решила рожать ребенка от артиста. Об этом сообщает издание Gossip Cop.

По данным источника, друзья звездной пары заметили внешние изменения у Морроне. Как отмечает собеседник издания, модель находится на раннем сроке беременности.

Ди Каприо будет готовиться к рождению своего первенца. С Морроне актер встречался уже три месяца, однако пара официально не объявляла о беременности модели.

Ранее были раскрыты подробности отношений звездой пары. По словам источника, Ди Каприо старался быть независимым и посвящать много времени друзьям, но из-за карантина он все время был с Морроне. «Они очень близки», — заявил инсайдер.