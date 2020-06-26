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Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной

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Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Фото: John Sheene / Ace Pictures / Shutterstock / REX

Раскрыты подробности отношений актера Леонардо Ди Каприо с 23-летней возлюбленной Камилой Морроне. Об этом сообщает People.

Как рассказал источник издания, артист обычно старается быть независимым и посвящать много времени друзьям, однако из-за карантина он практически все время был с Камилой. Собеседник отметил, что звезде нравится находиться в компании молодой девушки.

«Они очень близки», — заявил инсайдер и добавил, что Ди Каприо серьезно относится к этим отношениям.

22 июня сообщалось, что актер и его девушка устроили вечеринку в честь ее дня рождения на 43-метровой суперъяхте возле Малибу, штат Калифорния. Знаменитости находились в компании олимпийского чемпиона, сноубордиста Шона Уайта, актеров Кевина Коннолли и Лукаса Хааса, а также актрисы Нины Добрев. Отмечается, что Ди Каприо был одним из немногих участников вечеринки, носивших медицинские маски.

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