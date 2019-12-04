22-летняя девушка 45-летнего Ди Каприо высказалась о разнице в возрасте

Актриса Камила Морроне, которая встречается с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо, рассказала о своем восприятии их 23-летней разницы в возрасте. Слова артистки передает Los Angeles Times.

Морроне подчеркнула, что не переживает из-за того, что актер старше ее более чем в два раза. «В Голливуде есть столько пар, да и в мировой истории тоже, с огромной разницей в возрасте. Я просто думаю, что люди могут встречаться с теми, с кем хотят», — отметила она.

Артисты впервые были замечены вместе в январе 2018 года. С тех пор они регулярно появляются на публике как пара.

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