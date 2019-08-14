Леонардо Ди Каприо назвал самую позорную роль в своей карьере

Голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр не хотят, чтобы американские зрители когда-либо увидели на большом экране фильм с их участием «Кафе "Донс Плам"». Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что картина, вышедшая в 2000 году, рассказывает историю о четверых молодых людях, которые каждый вечер собираются в закусочной в компании разных девушек. Ди Каприо играет в ленте роль грубого и бесцеремонного парня Дерека, а его реплики включают обсуждение мастурбации и угрозы запустить женщине бутылку в лицо. Фильм, снятый всего за шесть дней, был запрещен к показу в США и Канаде.

Один из продюсеров проекта, Дейл Уитли, пояснил, что персонажи Ди Каприо и Магуайра выглядят настолько естественными, что аудитория смотрит на них и ассоциирует этих героев с самими актерами. При этом в показаниях, представленных в рамках судебного процесса 1998 года, артисты утверждали, что не ожидали, что подобный проект превратят в полнометражное кино.

Ранее, в июле, актеры Брэд Питт и Марго Робби расспросили Леонардо Ди Каприо о другой его работе — фильме «Титаник». Оба в шутку поинтересовались, мог ли его герой Джек спастись, а артист ответил, что не готов комментировать финал картины.

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