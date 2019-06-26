Получивший пощечину мячом Ди Каприо превратился в мем

В сети высмеяли голливудского актера Леонардо Ди Каприо за фото, на котором он получил удар мячом, когда играл в волейбол.

Снимки появились в издании Page Six. На них видно, как в знаменитость во время отдыха с певцом Робином Тиком и его женой Эйприл Лав Гири прилетает мяч, после чего артист падает. Пользователи Twitter оценили кадры, начали делать из них мемы и шутить по поводу случившегося.

Понедельник и я.

Волейбольный мяч: «Поймай меня, если сможешь»

Леонардо:

Я, нейтрально реагирующий на человека, с которым был секс, и чувства.

Его телохранитель только что потерял свою работу.

20 июня стало известно, что Ди Каприо продал Расселу Кроу череп динозавра за 35 тысяч долларов. Это произошло десять лет назад, когда актеры собрались у Ди Каприо дома. По словам Кроу. они выпили много водки, после чего его коллега заявил, что хочет избавиться от черепа и купить новый. Кроу решил приобрести голову, так как его дети обожают динозавров.

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