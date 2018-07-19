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Звездами «Горбатой горы» планировали сделать Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта

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Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт

Режиссер Гас Ван Сент, первым взявшийся за адаптацию рассказа «Горбатая гора», признался, что так и не снял свою версию фильма из-за провала с кастингом. Его слова передает IndieWire.

Ван Сент поведал, что хотел снять в ленте голливудских звезд, однако все они отказывались играть в «первом в истории кино гей-вестерне». На главные роли ковбоев-любовников режиссер планировал взять Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Когда кинематографист сделал им предложение, они отказались. То же самое произошло с актерами Мэттом Дэймоном и Райаном Филлиппом.

«Никто не соглашался на это. Когда я работал над фильмом, я чувствовал, что ему необходимы известные артисты. Но ничего не получалось», — посетовал Ван Сент.

Драма «Горбатая гора» основана на одноименном рассказе американской писательницы Энни Пру, опубликованном в 1997 году. Режиссером фильма вместо Ван Сента выступил тайваньский кинематографист Энг Ли. Премьера ленты состоялась в 2005-м, главные роли в ней сыграли Хит Леджер и Джейк Джилленхол. «Горбатая гора» получила три премии «Оскар» и главный приз Венецианского кинофестиваля.

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