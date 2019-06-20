Водка заставила Рассела Кроу купить голову динозавра у Леонардо Ди Каприо

Рассел Кроу купил у своего коллеги Леонардо Ди Каприо череп динозавра за 35 тысяч долларов. Об этом актер рассказал в ходе передачи The Howard Stern Show, запись которой опубликована на YouTube.

По словам знаменитости, это произошло около десяти лет назад, когда артисты выпивали дома у Ди Каприо. Хозяин жилья рассказал, что хочет продать редкий экспонат, а его гость сразу же согласился. Кроу признался, что в «этой транзакции было задействовано много водки». На подобный шаг его подтолкнуло и то, что его дети обожают динозавров.

Актер добавил, что «это был не очень популярный динозавр». Речь шла о мозазавре — огромном морском ящере.

В 2018 году Кроу продал череп на аукционе Sotheby's. Он пояснил, что сделал это из-за дорогостоящего развода с Даниэль Спенсер.

В 2017 году актер рассказал, что устроит распродажу своей одежды, реквизита и костюмов, которые он использовал во время съемок в фильмах. «Иногда ты оглядываешься и думаешь... черт возьми, как много у меня вещей... я тоже об этом думаю», — отметил артист.

Рассел Кроу известен ролями в таких картинах, как «Гладиатор», «Игры разума», «Славные парни», «Хороший год» и «Скины».

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