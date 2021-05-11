Ди Каприо опубликовал первый кадр нового фильма Скорсезе

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кадр из нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Артист выложил снимок в Instagram.

В кадре он изображен сидящим за столом с актрисой Лили Глэдстоун. В будущей киноленте Ди Каприо исполнит главную роль.

Отмечается, что съемки «Убийц цветочной луны» должны были начаться в 2020 году, но производство было перенесено из-за пандемии коронавирусной инфекции на 2021 год. На данный момент дата премьеры неизвестна.

Сюжет картины разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме. Герой в исполнении Ди Каприо должен помочь местным индейцам племени осейдж, оказавшимся в смертельной опасности из-за найденного ими месторождения нефти. В актерском составе проекта также заявлены Роберт Де Ниро, Пэт Хили, Джесси Племонс, Танту Кардинал и другие артисты.

В апреле текущего года стало известно, что Леонардо Ди Каприо снимет ремейк фильма датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной» и исполнит в нем главную роль.