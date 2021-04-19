Американский актер Кристиан Бэйл опять изменился до неузнаваемости ради нового фильма «Тор: Любовь и гром», съемки которого проходят в Австралии. Об этом сообщает Screen Rant.

В сети появились фотографии, на которых можно увидеть, что артист побрился налысо и похудел ради образа главного злодея картины — Горра Убийцы богов. Журналисты предположили, что Бэйл избавился от волос, так как на него будут накладывать много грима или же обработают его лицо при помощи компьютерной графики.

В 2019 году Бэйл, который перед съемками в фильме «Власть» набрал 18 килограммов, рассказал, что ему пришлось сбросить значительную часть этого веса ради работы над картиной «Ford против Ferrari». «Мне нужно было влезть в автомобиль. Эти [гоночные] машины не созданы для комфорта, они такие тесные. Я, черт возьми, не мог забраться туда», — поделился артист.

Незадолго до этого актер заявил, что больше не будет набирать вес или худеть для ролей в фильмах. Он также посочувствовал своей жене, бывшей модели Сиби Блэйзик, которая вынуждена мириться с переменами во внешности мужа.