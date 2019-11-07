Зарекшийся сидеть на диетах Кристиан Бэйл вновь экстремально похудел

Американский актер Кристиан Бэйл, который перед съемками в фильме «Власть» набрал 18 килограммов, рассказал, что ему пришлось сбросить значительную часть этого веса ради работы над картиной «Ford против Ferrari». Об этом сообщает издание Variety.

«Мне нужно было влезть в автомобиль. Эти [гоночные] машины не созданы для комфорта, они такие тесные. Я, черт возьми, не мог забраться туда», — поделился артист.

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Отмечается, что съемки ленты «Власть» завершились в конце 2017 года, а уже летом 2018 года Бэйл приступил к работе над «Ford против Ferrari». Таким образом, у актера было всего несколько месяцев, чтобы избавиться от набранных 18 килограммов.

В новой картине Бэйл появился в роли британского гонщика Кена Майлза. «Он был парнем, который действительно наслаждался своей жизнью. Он любил то, что делал. Вот почему он был таким страстным и презирал чиновников, которые приходили и портили все веселье. Он просто считал, что им не место в гонках», — отметил артист.

В январе Бэйл заявил, что больше не будет набирать вес или худеть для ролей в фильмах. «Я не могу так продолжать. Действительно не могу. Моя смерть смотрит мне в лицо», — сказал тогда актер. Он также посочувствовал своей жене, бывшей модели Сиби Блэйзик, которая вынуждена мириться с переменами во внешности мужа.

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