Кристиан Бэйл окрестил Дональда Трампа громким клоуном

Актер Кристиан Бэйл назвал президента США Дональда Трампа клоуном, который не разбирается в работе правительства. Об этом сообщает газета Belfast Telegraph.

«Клоуны могут нанести много ущерба, но будем надеяться, что в течение следующих двух лет этого не произойдет», — отметил артист.

В своем интервью он решил сравнить американского лидера с бывшим вице-президентом США Диком Чейни. Сам Бэйл недавно исполнил роль этого политика в фильме «Власть» Адама МакКея. По мнению актера, Трамп менее опасен, чем бывший вице-президент, и гораздо хуже разбирается в принципах работы правительства.

«Трамп напыщенный, он громкий. Чейни был тихим, скрытным и гораздо более способным, гораздо более выдающимся», — заявил Бэйл. Он также отметил, что нынешний глава государства обладает огромным эго.

В декабре 2018 года актер также рассказал, что несколько лет назад он встретился с Трампом во время съемок фильма «Темный рыцарь», и тот принял его за настоящего Бэтмена. «Я тогда и подумать не мог, что он будет участвовать в президентской гонке», — поведал артист.

Фильм «Власть» с Кристианом Бэйлом в главной выйдет в российский прокат 21 февраля. Картины получила восемь номинаций на «Оскар».

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