Леонардо ДиКаприо переснимет фильм «Еще по одной» и сыграет в нем главную роль

Американский актер Леонардо ДиКаприо переснимет фильм датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной» и сыграет в нем главную роль. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Уточняется, что компания артиста Appian Way вместе с Endeavor Content и Makeready приобрела права на съемки англоязычного ремейка ленты, получившей премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В новой версии исполнившего роль персонажа Мадса Миккельсена сыграет сам Ди Каприо.

Мировая премьера комедийно-драматической ленты «Еще по одной» состоялась 12 сентября 2020 года на Международном кинофестивале в Торонто. Она рассказывает о четырех преподавателях-друзьях из Копенгагена, которые решают проверить теорию ученого Финна Скэрдеруда о том, что содержание 0,5 промилле алкоголя в крови помогает человеку повысить эффективность и уровень счастья. В качестве эксперимента мужчины начинают употреблять спиртное в рабочее время.