Леонардо Ди Каприо избавится от квартиры в «самом здоровом доме Нью-Йорка»

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо решил избавиться от своей квартиры, которая находится в доме в районе Вест-Виллидж на Манхэттене. Апартаменты оснащены технологиями для поддержания хорошего самочувствия, из-за чего здание считается «самым здоровым домом Нью-Йорка», пишет DailyMail.

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Квартира актера расположена на четвертом этаже здания компании Delos, которая занимается оснащением пространств функциями для поддержания здоровья. Постройка имеет сертификат Well, который подтверждает высокое качество воздуха, воды и освещения. По данным New York Post, за объект Ди Каприо попросил 8,5 миллиона долларов (около 625 миллионов рублей).

Апартаменты занимают более 3,6 тысячи квадратных футов (более 340 квадратных метров). Внутри есть три спальни, две ванных комнаты и кухня, совмещенная с гостиной. В числе оздоравливающих технологий в квартире оборудованы полы для поддержания осанки, душ с витамином C, который способствует укреплению кожи и волос. Вода и воздух проходят систему фильтрации, а на кухне и дверях есть антибактериальное покрытие.

В марте 2021 года в Нью-Йорке выставили на продажу дом, где в 2004 году во время съемок фильма проживал американский актер и режиссер Уилл Смит. За объект попросили 12,5 миллиона долларов (на тот момент около 930 миллионов рублей). Во владении Смита находились четыре спальни, пять ванных комнат, кухня с кладовой, столовая, гостиная, рабочий кабинет и винный погреб.