Дом
 
Последние новости
Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсов в обход Белоруссии
Российский актер избил мужчину у ресторана в Москве 
Франция возобновит выдачу виз россиянам
Украинский военный погиб от пули снайпера в Донбассе
Китайские спецназовцы отстрелялись отравленными стрелами и попали на видео
Ведущая Первого канала раскритиковала выясняющих отношения с бывшими звезд
В Томске нашли истекающего кровью от ножевых ранений замглавы УФСИН
Центробанк выявил новую схему с ипотекой
ФСИН оправдала зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах
Захарова ответила Польше на обвинения в «ненормальности» России
Новости партнеров
Прослушать новость

Леонардо Ди Каприо избавится от квартиры в «самом здоровом доме Нью-Йорка»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Brown Harris Stevens

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо решил избавиться от своей квартиры, которая находится в доме в районе Вест-Виллидж на Манхэттене. Апартаменты оснащены технологиями для поддержания хорошего самочувствия, из-за чего здание считается «самым здоровым домом Нью-Йорка», пишет DailyMail.

Квартира актера расположена на четвертом этаже здания компании Delos, которая занимается оснащением пространств функциями для поддержания здоровья. Постройка имеет сертификат Well, который подтверждает высокое качество воздуха, воды и освещения. По данным New York Post, за объект Ди Каприо попросил 8,5 миллиона долларов (около 625 миллионов рублей).

Апартаменты занимают более 3,6 тысячи квадратных футов (более 340 квадратных метров). Внутри есть три спальни, две ванных комнаты и кухня, совмещенная с гостиной. В числе оздоравливающих технологий в квартире оборудованы полы для поддержания осанки, душ с витамином C, который способствует укреплению кожи и волос. Вода и воздух проходят систему фильтрации, а на кухне и дверях есть антибактериальное покрытие.

В марте 2021 года в Нью-Йорке выставили на продажу дом, где в 2004 году во время съемок фильма проживал американский актер и режиссер Уилл Смит. За объект попросили 12,5 миллиона долларов (на тот момент около 930 миллионов рублей). Во владении Смита находились четыре спальни, пять ванных комнат, кухня с кладовой, столовая, гостиная, рабочий кабинет и винный погреб.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Leonardo DiCaprio lists his West Village bachelor pad/wellness retreat for $8.5M... just days after buying Jesse Tyler Ferguson's L.A. home
Leo DiCaprio’s West Village wellness retreat can be yours for $8.5M
В Нью-Йорке предложили стать соседями номинантки на «Оскар»
Лучший друг Ким Кардашьян решил избавиться от квартиры в Нью-Йорке
В Нью-Йорке предложили стать соседями Мадонны
Другие материалы рубрики
Дом00:0217 февраля

Уперлись в потолок

Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
03:3115 апреля

Юрист рассказал о штрафах для дачников

19:0821 мая

Машинист сверхскоростного поезда в Японии вышел из кабины на полном ходу

17:4921 мая

В российском городе открыли памятник создателю самого страшного оружия в мире

Дом00:0110 февраля

Турецкий поток

Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
16:5121 мая

Найдена самая дорогая «однушка» Москвы

15:4621 мая

Франция вслед за Италией объявила распродажу жилья по 1 евро

15:0921 мая

Оценено состояние пострадавших в ЧП в Ростовской области

Дом00:01 7 февраля

Тайная комната

Смерть в комнате отходов и справление нужды на балу: что заставило человечество изобрести туалет?
13:5021 мая

Названа причина гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области

13:0321 мая

Семь рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

12:2021 мая

Россиянам пообещали снижение цен на жилье

Россия
Названы профессии для обязательной вакцинации от COVID-19
В Москве воссоздали исторический розарий
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Чертежи и фотографии нереализованных советских построек теперь доступны онлайн
Все материалы
Мир
Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Китай назвал клеветой сообщения из США о «лабораторной утечке» COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко потребовал денег за расследование инцидента с самолетом Ryanair
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
Лукашенко предупредил недоброжелателей о мировой войне
Все материалы
Экономика
ФСИН оправдала зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах
SberAutoTech представила полностью автономный электротранспорт «ФЛИП» от Сбера
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
С российских домов захотели убрать рекламу
Familia появится на Красной Пресне
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о рабочей четырехдневке
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил подругу и смыл части ее тела в канализацию
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка «Би-би-си» назвала израильтян хуже Гитлера и попала под следствие
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая
Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей
Google оштрафовали в России за отказ удалять запрещенный контент
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Психолог поделился советами о борьбе с перееданием
На юге Франции нашли не водящегося в Средиземном море горбатого кита
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Мыши устроили пожар и сожгли дом
Одну из последних бутылок вина Наполеона продали за 2,2 миллиона рублей
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы