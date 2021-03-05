В Нью-Йорке предложили купить бывший дом Уилла Смита

В Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом американского актера и режиссера Уилла Смита. Он арендовал жилплощадь 17 лет назад во время съемок фильма. Об этом сообщает New York Post.

Материалы по теме Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты Это для себя Люди по всему миру начали массово строить в пандемию частные дома. Как выглядят лучшие из них?

Таунхаус расположен на улице Лерой-стрит в районе Вест-Виллидж на Манхэттене. Объект предложили купить за 12,5 миллиона долларов (около 930 миллионов рублей). Риелторы, занимающиеся продажей, обратили внимание, что в 2004 году Смит платил за аренду дома 60 тысяч долларов в месяц. Четыре года спустя дом приобрел новый владелец. Он отдал за него более 13 миллионов долларов.

Одна из особенностей объекта — потолки высотой почти пять метров. В доме расположены четыре спальни, пять ванных комнат, кухня с кладовой, столовая, гостиная, рабочий кабинет и винный погреб. На крыше находится сад. Жилье оснащено современной системой безопасности, а в комнатах положены полы с подогревом. На участке также есть сад с прудом, где плавают карпы.

В сентябре 2020 года Уилл Смит предложил пожить в особняке Брентвуд, который использовался в качестве локации знаменитого сериала 1990-х годов «Принц из Беверли-Хиллз». Здание можно было забронировать на определенные даты, заплатив за ночь 30 долларов. Из-за пандемии коронавируса услуга была доступна только жителям Лос-Анджелеса.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru