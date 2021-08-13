Гей-пара променяла дом на школьный автобус

Американская гей-пара 33-летний Грегуар Тоби (Gregoire Thoby) и 52-летний Фабрис Делор (Fabrice Delaure) избавилась от своей недвижимости в Калифорнии (США) ради жизни в стиле кочевников в доме на колесах. Мужчины переделали под комфортное жилье старый школьный автобус, который выкупили более десяти лет назад. Об этом пишет Daily Mirror.

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В 2009 году пара приобрела транспорт в идеальном состоянии за пять тысяч долларов. Попробовав пожить в доме на колесах во время путешествий по Франции и Испании, мужчины решили, что готовы променять привычное существование на постоянный туризм. В 2020 году Грегуар и Фабрис приступили к переоборудованию школьного автобуса под удобное, эргономичное и мобильное жилье.

Длина автобуса составляет 6,7 метра, на этом пространстве удалось организовать полноценную кухню, душ с металлическим покрытием стен и пола, чтобы помещение выдержало тряску по неровным дорогам, компостный туалет. В доме на колесах есть двуспальная кровать, обеденный стол и диваны, которые превращаются в гостевую постель.

На кузове оборудована система из солнечных батарей, которая питает приборы внутри экологичной энергией. В финале ремонта Грегуар и Фабрис перекрасили машину из желтого в пыльно-коричневый цвет. Все работы обошлись американцам в девять тысяч долларов.

В июле голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что продает трейлер, который почти 30 лет служил ему в качестве жилья во время съемок фильмов далеко от дома. Знаменитость планирует получить за свой Airstream Model 34 с эксклюзивным наполнением по индивидуальному заказу не менее 150 тысяч долларов.