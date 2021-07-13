Пара устала работать и платить за квартиру и решила жить в старом автобусе

В США семья поселилась в старом автобусе, чтобы не работать и не платить за квартиру

В США пара поселилась в старом школьном автобусе и третий год кочует по стране, чтобы не работать и не платить за квартиру. Об этом пишет Daily Mirror.

26-летняя Джессика Руча (Jessica Rucha) и 28-летний Адам Серре (Adam Cerre) решили отказаться от городской жизни в начале 2018 года. Они признаются, что устали работать по 60 часов в неделю и тратить большую часть денег на аренду жилья. Кроме того, оба испытывали проблемы с выпивкой. «Адам был алкоголиком, да и я сама была близка к этому», — рассказывает женщина.

Решив изменить свою жизнь, Руча и Серре полностью отказались от алкоголя и купили списанный школьный автобус, стоивший 2,4 тысячи долларов (179 тысяч рублей). Чтобы построить на его основе удобный мобильный дом, пришлось вложить в его переоборудование еще 14 тысяч долларов (около одного миллиона рублей). Теперь они колесят по США с сыновьями Лейкеном (Laken) и Холтоном (Holton) шести и пяти лет. Кроме того, за время путешествия у них родилась дочь Джоэлла (Joella), которой сейчас два года.

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Мужчина зарабатывает фотографией, маркетингом и продажей футболок. В месяц у путешественников уходит на жизнь около 1000 долларов (около 74 тысяч рублей). Основные расходы составляют бензин, газ для готовки и услуги связи. Сыновья пары находятся на домашнем обучении, причем Руча и Серре стараются выстраивать уроки вокруг городов и мест, которые они проезжают.

Руча и Серре все же хотят рано или поздно обзавестись домом, чтобы иметь возможность самостоятельно выращивать продукты. Они считают, что опыт, приобретенный за время кочевой жизни, очень пригодится им в будущем.

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