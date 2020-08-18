Семья нашла в подержанном доме на колесах послание от прежних хозяев

Семья из австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, купила подержанный дом на колесах и нашла внутри послание от прежних хозяев. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Семья готовилась к своему первому путешествию на машине, когда обнаружила записку, спрятанную десятилетней девочкой Поппи. Письмо было адресовано будущим владельцам фургона, который в прошлом принадлежал ее родителям.

Материалы по теме «Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит? Бутылка судьбы Они искали любовь и нашли ее на дне

«Раньше этот дом на колесах принадлежал нам. Мы объездили на нем пол Австралии. В этой тумбочке (в которой вы нашли письмо) я хранила ценные для меня вещи, с которыми я не могла расстаться в путешествиях. Надеюсь, вам очень понравится этот фургон», — писала Поппи.

Девочка призвала тех, кто найдет ее послание, следовать своим мечтам и всегда оставаться добрым.

Записка Поппи, размещенная в группе ABC Adelaide в Facebook, стала вирусной и собрала более пяти тысяч ретвитов и сотни комментариев. Пользователи сети восхитились добрым письмом девочки. Несколько юзеров рассказали в комментариях похожие истории о том, как они находили вдохновляющие записки от незнакомцев.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как случайно обнаружил на чердаке своего дома скрытое отдельное жилище, попасть в которое можно через люк. Он не знал о его существовании. В помещениях есть отдельная ванная комната и полностью функциональные окна.