Послание из XVIII века нашли во время ремонта церкви

Строители в польском городе Замбице нашли в шпиле церкви XVIII века капсулу времени, датируемую 1797 годом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Послание из прошлого обнаружили во время ремонтных работ в церкви. Внутри городские власти нашли монеты возрастом более 200 лет и документы, написанные на немецком языке. В XVIII веке город назывался Мюнстерберг и был частью Королевства Пруссии.

Мэр города Мариуш Шпиларевич (Mariusz Szpilarewich) сказал: «Все указывает на то, что это может быть одна из старейших капсул времени, найденных в мире».

Найденные документы относятся к строительству церкви, которая была возведена в 1797 году на месте замка XV века. В них упоминаются имена людей, задействованных в работе, и тех, кто жертвовал средства на строительство.

Там же найдены документы и фотографии, которые датируются 1902-1903 годами. По данным городских властей, они серьезно повреждены и могли быть спрятаны во время предыдущего ремонта.

В частности, обнаружена газета «Мюнстербергер Цайтунг» от 20 августа 1902 года и евангелистские молитвенники. Одной из бумаг оказалась записка от двух женщин, которые пожертвовали деньги на строительство церкви.

«Эти люди хотели сказать нам, что были здесь и вложили сердца и жизни в строительство, и теперь мы должны подхватить их дело и позаботиться о том, что они оставили», — сказал мэр.

Документы будут полностью переведены и законсервированы, после чего их выставят в качестве музейной экспозиции.

Старейшая капсула в мире тоже датируется XVIII веком и была найдена в Бостоне, США. Польская капсула на два года младше бостонской.

Ранее сообщалось, что в американском городе Монклер, штат Нью-Джерси, рабочие проводили в колледже ремонтные работы и нашли в стене бутылку с посланием, датированным 3 июля 1907 года. В записке, спрятанной в бутылке из-под пива, говорилось, что стена была построена 112 лет назад двумя строителями из города Ньюарк, штат Нью-Джерси, — Уильямом Хэнли (William Hanly) и Джеймсом Ленноном (James Lennon).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!