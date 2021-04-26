Проживший 32 года на острове знаменитый отшельник решил переехать

Знаменитый отшельник Мауро Моранди (Mauro Morandi) переедет с острова Буделли, на котором прожил 32 года. Об этом сообщает BBC News.

За эти годы самопровозглашенного хранителя Буделли пытались выселить несколько раз. Например, в 2020 году президент Национального парка архипелаг Ла-Маддалена Фабрицио Фанезу заявил CNN, что Моранди незаконно перестроил хижину, которая служила радиостанцией в годы Второй мировой войны. В том же 2020 году руководство парка заявляло, что намерено снести жилье отшельника и построить на его месте экологическую лабораторию.

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В сети появилась петиция в защиту 81-летнего Моранди, успевшая собрать 70 тысяч подписей, однако отшельник заявил, что все-таки покидает Буделли. Он сказал, что переезжает в маленькую квартиру на соседний остров Ла-Маддалена.

«Я уезжаю, надеясь, что в будущем Буделли будут хранить так же хорошо, как это делал я последние 32 года», — написал Моранди на своей странице в Facebook.

Итальянец, работавший учителем физкультуры, в конце 1980-х решил покинуть родину и поселиться на необитаемом острове. «Меня достала куча вещей в нашем обществе: консьюмеризм и политика Италии. Тогда я решил перебраться на необитаемый остров в Полинезии, чтобы начать новую жизнь на лоне природы», — рассказал Моранди.

Он не доплыл до Полинезии и оказался на Буделли из-за поломки катамарана. Моранди решил остаться там — предыдущий хранитель как раз уходил в отставку. В течении 32 лет он присматривал за островом, убирая мусор и делая замечания некоторым туристам.

В начале пандемии COVID-19 Моранди назвал способ перенести самоизоляцию. Он посоветовал не бояться оставаться наедине с собой и читать книги.