Из жизни
 
Последние новости
Россия объявила о высылке украинского дипломата
Бывшего главреда российской газеты посадили за изнасилование журналистки
Лукашенко рассказал о мечтающих разделить Белоруссию
Jaguar пересек двойную сплошную и врезался в машину ДПС в Москве 
PlayStation 5 получит больше эксклюзивов
Опубликован график отключений горячей воды в Москве
Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке
Магомедшарипова исключили из рейтинга UFC
Создателей шоу «Что было дальше?» уличили в нарушении закона
Новости партнеров
Прослушать новость

Проживший 32 года на острове знаменитый отшельник решил переехать

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mauro Morandi

Знаменитый отшельник Мауро Моранди (Mauro Morandi) переедет с острова Буделли, на котором прожил 32 года. Об этом сообщает BBC News.

За эти годы самопровозглашенного хранителя Буделли пытались выселить несколько раз. Например, в 2020 году президент Национального парка архипелаг Ла-Маддалена Фабрицио Фанезу заявил CNN, что Моранди незаконно перестроил хижину, которая служила радиостанцией в годы Второй мировой войны. В том же 2020 году руководство парка заявляло, что намерено снести жилье отшельника и построить на его месте экологическую лабораторию.

В сети появилась петиция в защиту 81-летнего Моранди, успевшая собрать 70 тысяч подписей, однако отшельник заявил, что все-таки покидает Буделли. Он сказал, что переезжает в маленькую квартиру на соседний остров Ла-Маддалена.

«Я уезжаю, надеясь, что в будущем Буделли будут хранить так же хорошо, как это делал я последние 32 года», — написал Моранди на своей странице в Facebook.

Итальянец, работавший учителем физкультуры, в конце 1980-х решил покинуть родину и поселиться на необитаемом острове. «Меня достала куча вещей в нашем обществе: консьюмеризм и политика Италии. Тогда я решил перебраться на необитаемый остров в Полинезии, чтобы начать новую жизнь на лоне природы», — рассказал Моранди.

Он не доплыл до Полинезии и оказался на Буделли из-за поломки катамарана. Моранди решил остаться там — предыдущий хранитель как раз уходил в отставку. В течении 32 лет он присматривал за островом, убирая мусор и делая замечания некоторым туристам.

В начале пандемии COVID-19 Моранди назвал способ перенести самоизоляцию. Он посоветовал не бояться оставаться наедине с собой и читать книги.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man living alone on Italian island to leave after 32 years
Проживший 30 лет один на острове отшельник назвал способ перенести самоизоляцию
Отшельник 40 дней молился, постился и умер
Прожившего почти 30 лет на острове отшельника насильно вернули к людям
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0514 марта
Бостон Корбетт

«Всемогущий Бог направил меня»

Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
09:5921 апреля

Бегун 800 метров уговаривал голодного медведя не есть его

08:5421 апреля

Мужчина не ходил на работу 15 лет и установил рекорд по прогулам

07:0021 апреля

Диетологи назвали полезные для мужчин продукты питания

Из жизни00:0128 февраля

Сокровища народного генерала

Как тысячи людей искали выдуманный клад легендарного революционера и кто смог на этом нажиться
05:0321 апреля

109-килограммовый мужчина похудел на 41 килограмм и раскрыл секрет успеха

01:5521 апреля

Женщина случайно отправила эротические фотографии трем рабочим

19:5120 апреля

Королева Елизавета II выбрала сторону в конфликте принцев Уильяма и Гарри

Из жизни00:0326 февраля

Кошачий заклинатель

История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
18:4120 апреля

Белый медведь Умка из Екатеринбурга погиб по вине посетителей зоопарка

18:1520 апреля

Принц Гарри написал проникновенную записку отцу

12:43 7 апреля

Питон забрался в дом и проглотил домашнего кота

Россия
Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными
Как россияне будут отдыхать и когда выходить на работу?
«Миша, ты ни черта не понимаешь»
30 лет назад Горбачев в последний раз попытался спасти СССР. Но Союз все равно рухнул
Все материалы
Мир
Сын погибшего при взрывах в Врбетице раскритиковал президента Чехии
В Германии медсестра подменила физраствором вакцину от COVID-19
Людской товар
В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Президента Чехии уличили в создании угрозы для расследования взрывов во Врбетице
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Иран назвал условия возврата к ядерной сделке с США
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Блокировка Суэцкого канала подорвала производство одежды в России
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
В Госдуме назвали пенсионную реформу угрозой стабильности
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
В 2021 году предприниматели привлекли 123,5 миллиарда рублей для развития бизнес
Вирусный тотализатор
Кто проиграл и кто выиграл от пандемии COVID-19
Прогноз по акциям «Роснефти» увеличен до 9,8 доллара США за ГДР
Все материалы
Силовые структуры
Александра Паля доставили в полицию после заявления хоккеиста об избиении
«Это убийство похоже на ритуальное»
Почему дело о загадочной смерти красноярских школьников не могут раскрыть уже 16 лет
Стали известны подробности смерти найденной в канаве 14-летней девочки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
В московском озере нашли привязанное к сточной решетке тело 14-летней девочки
«Мы живем в условиях холодной войны»
Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
Двое россиян погибли при взрыве гранаты в квартире
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
В России назвали «козырь» на случай войны
Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Звезда НБА назвал заинтересованных в исчезновении афроамериканцев
Чемпионка UFC зачитала письмо ветерана ВОВ
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Суперлигу посчитали попыткой уничтожить АПЛ
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
«Барселона» попробует удержать Месси урезанной зарплатой
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников перечислил неочевидные факторы развития инфаркта
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Rambler&Co запустил новое приложение MediaUp
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Сайты РЖД и Кремля «упали» после новости о майских выходных
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов
Все материалы
Ценности
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Все материалы
Maserati вывела на тесты конкурента Porsche Macan
Горные лыжи в компании автогонщика и Mazda CX-30
Секреты успеха в горах и на треке от Бориса Шульмейстера
Появилась фотография салона Geely Atlas Pro для России
Модели Skoda, о которых вы не знали
Новозеландский внедорожник, стальные колеса Вермахта, боевая «черепаха» и другие машины
Volkswagen адаптировал электрокар ID.4 для гонок по бездорожью
Внедорожник Т-98 Комбат: огонь, батарея!
Видео: самый дорогой российский внедорожник за 18 млн рублей
Новый Volkswagen Golf R сразился в дрэге с Mercedes-AMG A 45 S
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы