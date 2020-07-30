Единственного жителя острова в Италии захотели выселить

На итальянском острове Буделли, неподалеку от Сардинии, уже 31 год живет Мауро Моранди — единственный человек на этой земле, который заодно играет роль смотрителя. Однако теперь местные власти хотят выселить его и лишить единственного дома, поскольку жилище Моранди признано незаконной постройкой. Об этом пишет CNN travel.

Моранди, которому исполнился 81 год, раньше работал учителем физкультуры. В 1989 году его катамаран сломался рядом с Буделли, и мужчине пришлось высадиться на берег. Итальянец влюбился в виды острова и решил здесь остаться насовсем. Он гоняет туристов, убирает мусор и выкладывает фото пейзажей в соцсети, получая каждый раз множество восторженных отзывов.

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Однако в 2016 году итальянское правительство включило остров в состав национального парка La Maddelana, и жилье Моранди получило статус незаконного. Теперь его хотят снести и построить на месте экологическую обсерваторию. Для мужчины это единственный дом, к тому же Моранди считает, что без него остров погибнет.

«Все, о чем я прошу, — это чтобы меня куда-нибудь отправили на время ремонтных работ, а потом я мог бы вернуться и продолжать делать то, что делаю каждый день. Я боюсь, что если я уйду, то это будет конец и для Буделли», — поделился Моранди.

«Я убираю мусор и не позволяю незваным гостям приходить сюда ночью, чтобы учинить погром. По правде говоря, я единственный, кто до сих пор заботился о Буделли, выполняя задачу наблюдения, которую должны выполнять власти парка. Я не знаю, где мне еще жить, уж точно не дома, на севере, и не знаю, что делать — это моя жизнь. Я просто не вижу себя играющим в карты или шары», — рассказал итальянец.

Мужчина опасается, что если уедет навсегда, то и дикий розовый пляж останется только на открытках. Моранди готов бороться за Буделли и дальше. В интернете в его поддержку развернулась мощная кампания.

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