Том Хэнкс выставил на продажу свой дом на колесах

Голливудский актер Том Хэнкс выставил на продажу трейлер, который почти 30 лет служил ему в качестве жилья во время съемок вдали от дома. Оборудованный мебелью и всеми удобствами Airstream Model 34 можно будет приобрести у американской знаменитости за 150-250 тысяч долларов (11-18 миллионов рублей), передает портал Silodrome.

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Туристический дом на колесах был сделан по заказу Хэнкса в 1992 году. Трейлер пригодился актеру в период его участия как минимум в 18 фильмах, в том числе «Неспящие в Сиэтле», «Форрест Гамп» и «Поймай меня, если сможешь». В Airstream Model 34 мировой знаменитости оборудованы спальня, гостиная, кухня, туалет и душевая. В интерьере много натурального дерева и тканей. Установленные на крыше двойные кондиционеры обеспечивают комфорт внутри круглый год. Сбоку у дома на колесах есть выдвижной тент, который позволяет удобно расположиться на свежем воздухе.

«Я провел слишком много времени в обычных трейлерах с уродливым декором и ужасно неудобной мебелью, поэтому решил купить новый дом на колесах с интерьером, созданным по моему собственному желанию», — рассказал Хэнкс. Он выставил автодом на аукцион в Калифорнии, который запланирован на середину августа.

Недавно Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) по индивидуальному заказу клиента из Европы выпустил дом на колесах в космической тематике и с портретом Юрия Гагарина. Трейлер стал современной версией легендарной «буханки».

