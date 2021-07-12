УАЗ представил автодом-«буханку» с изображением Гагарина

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) выпустил дом на колесах в космической тематике и с изображением первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Модель автодома завод представил на своей странице во «ВКонтакте».

Материалы по теме Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи

Машина с удобствами для долгих путешествий сделана на базе разработанного недавно заводом бортового автомобиля «Профи» и исторической «буханки» (УАЗ-452), поясняют в компании. Подробностей комплектации пока не раскрывают. Новый кемпер УАЗ назвали «Мир».

Автодом с портретом легендарного космонавта отправится в Европу. На комментарии пользователей с критикой дизайна и сравнением кемпера с автомобилями «Почты России» представители УАЗ отвечают, что «буханку» нового поколения в таком исполнении пожелал увидеть заказчик.

О возможности трансформации УАЗ-452 в дом на колесах осенью прошлого года заявил и российский дизайнер Александр Шторм. Совместно с экспертами iReactor мужчина представил проект оборудования в машине кухни, душевой с туалетом, кабинета и спальни.