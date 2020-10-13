Легендарную «буханку» предложили переделать в дом на колесах

Легендарный грузовой автомобиль УАЗ-452 также известный, как «буханка», предложили переделать в современный дом на колесах. Автор проекта — дизайнер Александр Шторм — считает, что машина станет незаменимой для жизни в эпоху пандемии, пишет издание «Инфореактор».

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По проекту в автодоме хотят оборудовать небольшую кухню, душевую с туалетом, рабочую зону и спальное место. Особенностью модифицированной «буханки» станет расположенный на ее крыше бассейн, куда можно будет подняться по лестнице. Также у трейлера появится откидной навес, который складывается в нишу корпуса. Шторм планирует провести в доме на колесах печное отопление и слив воды. По словам разработчика, он также немного изменит конструкцию бампера «буханки», чтобы на ней можно было передвигаться по бездорожью.

Над проектом дизайнер работал совместно с iReactor. Эксперты отметили, что в их распоряжении были только внутреннее пространство автомобиля и его кузов. Причиной этого стали «архаичные» механизмы руля и педалей, которые не поддаются изменениям. Однако разработчики считают, что «буханка» выдержит конкуренцию с другими моделями. В максимальной комплектации она будет стоить 1,7 миллиона рублей.

Спрос на дома на колесах в России увеличился на 40 процентов с января по апрель 2020 года. Это было связано с приближающимся отпускным сезоном и пандемией коронавируса, из-за которой россияне стали планировать путешествия в пределах страны. Тогда большинство желающих купить автодом оказалось в Москве и Санкт-Петербурге.

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