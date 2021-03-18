Путешествующая на машине туристка рассказала о домогательствах в дороге

Путешествующая на машине по Европе опытная туристка рассказала о сексуальных домогательствах в дороге. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя жительница Дюссельдорфа Сюзи Круз (Susi Cruz) три года назад бросила учебу в университете и работу официанткой, чтобы путешествовать. На накопленные деньги девушка приобрела розовый фургон Volkswagen T3 и оборудовала его кроватью и кухней.

Круз начала снимать видео о своих приключениях и вести блог на YouTube, где показывает самые красивые и интересные места Европы. Путешественница поделилась откровением, что жизнь в дороге не обходится без проблем.

«У меня были нервные срывы, ДТП, я даже подвергалась сексуальным домогательствам — один раз меня чуть не изнасиловали. Но я стойко выдержала все испытания и уверена, что всегда смогу продолжать путешествовать», — заявила Круз.

За три года девушка со своей собакой Пено успела проехать на машине около 31 тысячи миль (около 50 тысяч километров) и посетить десять стран. Круз планирует отправиться в Америку, чтобы исследовать на своем фургоне США, Канаду и Мексику.

Для комфортных путешествий девушка оборудовала свой дом на колесах солнечными батареями, обогревателем и холодильником. «Мой девиз — "просто делай это". Если ваша душа чего-то жаждет, доверьтесь своей интуиции», — посоветовала туристка.

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