В Москве рекордно подорожало элитное жилье

В Москве и во всем мире темпы роста цен на жилье в элитном сегменте рекордно ускорились. Во втором квартале 2021 года стоимость недвижимости в столице увеличилась на 6,5 процента, тем не менее, интерес покупателей к дорогим объектам на рынке сохраняется, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank.

Материалы по теме Интимный берег Про «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?

В 46 крупных городах мира среднегодовой показатель удорожания жилья премиум-класса составил 8,2 процента (+4,6 процента в марте 2021 года и +0,9 процента в июне 2020-го), в 150 городах — увеличился на 7,3 процента за год, сообщили эксперты, приводя данные индекса цен на элитную недвижимость Prime Global Cities Index. Аналитики подчеркивают, что стремительный рост цен, которого не фиксировали с 2008 года, вызван влиянием на экономику пандемии, в том числе гиперспросом в начале локдаунов и дефицитом строительных материалов на рынке.

Москва опустилась в рейтинге с четвертого на шестое место (+17,6 процентов за год, +6,5 процентов за квартал), а Санкт-Петербург поднялся с 36 на 12 строчку, продемонстрировав рост цен за год на 13,1 процента, за квартал — на 0,6 процента.

«Темпы роста цен на элитное жилье в столице России рекордно высоки, за первое полугодие 2021-го недвижимость достигла рекордной планки в удорожании, стоимость одного квадратного метра достигла 1016 тысяч рублей. Новые реалии рынка мы отмечаем даже в самом верхнем сегменте. Ряд объектов показывает сверхвысокий рост», — пояснила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Сильнее всего в плане скорости удорожания элитного жилья за год отличились канадский Торонто (+27 процентов), китайские города Шанхай (+21,4 процента) и Гуанчжоу (+19,8 процента).

«К росту цен на зарубежных рынках приводит ряд факторов. Смягчение ограничений на перелеты, всплеск интереса и сделок среди местных покупателей и инвесторов, рост активности в преддверии сокращения каникул по гербовым сборам и общая переоценка образа жизни и работы — все происходит на фоне низких процентных ставок по ипотеке», — добавили в Knight Frank.

В июле россияне отличились большим интересом к приобретению зарубежной недвижимости. Фаворитом жителей страны стала Испания, об этом свидетельствует динамика спроса на покупку — на десять процентов выше, чем в июне 2021-го, указано в исследовании на портале Spain-Real.Estate.