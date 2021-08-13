В Москве рекордно подорожало элитное жилье

В Москве и во всем мире темпы роста цен на жилье в элитном сегменте рекордно ускорились. Во втором квартале 2021 года стоимость недвижимости в столице увеличилась на 6,5 процента, тем не менее, интерес покупателей к дорогим объектам на рынке сохраняется, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank.
В 46 крупных городах мира среднегодовой показатель удорожания жилья премиум-класса составил 8,2 процента (+4,6 процента в марте 2021 года и +0,9 процента в июне 2020-го), в 150 городах — увеличился на 7,3 процента за год, сообщили эксперты, приводя данные индекса цен на элитную недвижимость Prime Global Cities Index. Аналитики подчеркивают, что стремительный рост цен, которого не фиксировали с 2008 года, вызван влиянием на экономику пандемии, в том числе гиперспросом в начале локдаунов и дефицитом строительных материалов на рынке.
Москва опустилась в рейтинге с четвертого на шестое место (+17,6 процентов за год, +6,5 процентов за квартал), а Санкт-Петербург поднялся с 36 на 12 строчку, продемонстрировав рост цен за год на 13,1 процента, за квартал — на 0,6 процента.
«Темпы роста цен на элитное жилье в столице России рекордно высоки, за первое полугодие 2021-го недвижимость достигла рекордной планки в удорожании, стоимость одного квадратного метра достигла 1016 тысяч рублей. Новые реалии рынка мы отмечаем даже в самом верхнем сегменте. Ряд объектов показывает сверхвысокий рост», — пояснила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.
Сильнее всего в плане скорости удорожания элитного жилья за год отличились канадский Торонто (+27 процентов), китайские города Шанхай (+21,4 процента) и Гуанчжоу (+19,8 процента).
«К росту цен на зарубежных рынках приводит ряд факторов. Смягчение ограничений на перелеты, всплеск интереса и сделок среди местных покупателей и инвесторов, рост активности в преддверии сокращения каникул по гербовым сборам и общая переоценка образа жизни и работы — все происходит на фоне низких процентных ставок по ипотеке», — добавили в Knight Frank.
В июле россияне отличились большим интересом к приобретению зарубежной недвижимости. Фаворитом жителей страны стала Испания, об этом свидетельствует динамика спроса на покупку — на десять процентов выше, чем в июне 2021-го, указано в исследовании на портале Spain-Real.Estate.