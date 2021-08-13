Россияне кинулись скупать квартиры в одной европейской стране

Эксперты сообщили о значительном росте спроса на недвижимость в Испании со стороны россиян

В июле зафиксирован наиболее значительный за 2021 год рост интереса к покупке испанской недвижимости со стороны россиян. О том, что российские граждане кинулись покупать квартиры в этой стране, свидетельствует исследование, подготовленное порталом Spain-Real.Estate (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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По данным аналитиков, российский спрос на покупку недвижимости в Испании в июле 2021-го увеличился на 10 процентов по сравнению с результатами, зафиксированными в июне. В целом за семь месяцев текущего года россияне на 9 процентов сократили число заявок на приобретение испанского жилья (по сравнению с показателями за январь-июль 2020-го).

В настоящее время приобрести наиболее доступный объект в шаговой доступности от побережья Средиземного моря Испании можно по цене 3,44 миллиона рублей. Этот бюджет позволит купить небольшую квартиру-студию площадью 34 квадратных метра в городе Торревьеха, отмечают в Spain-Real.Estate.

В мае испанская компания Haya Real Estate выставила на продажу около 1,2 тысячи домов по цене менее 70 тысяч евро (6,3 миллиона рублей), разбросанных по всей Испании. В объявленную распродажу жилья включили более 2,9 тысячи объектов, они предлагаются со скидками до 30 процентов. Большинство квартир и домов (около 850), выведенных на рынок, расположены в Валенсии, более 560 — в Мурсии и более 535 — в Андалусии.