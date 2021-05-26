В Испании объявили масштабную распродажу жилья

Испанская компания Haya Real Estate выставила на продажу около 1,2 тысячи домов по цене менее 70 тысяч евро (6,3 миллиона рублей). Они разбросаны по всей территории Испании. Всего в объявленную распродажу жилья включили более 2,9 тысячи объектов, они предлагаются со скидками в размере до 30 процентов, сообщает портал Idealista.

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Большинство квартир и домов (около 850), выведенных на рынок, расположены в Валенсии, более 560 — в Мурсии и более 535 — в Андалусии. Акция под названием «Вы заслуживаете собственного дома» (Te mereces tu propia casa) продлится до 12 июля следующего года.

В рамках программы квартиру в Валенсии, прежде предлагавшуюся за 92,35 тысячи евро, например, можно купить за 64,3 тысячи евро. В Аликанте квартире с двумя спальнями за 89 тысяч евро назначили новый ценник в 59,2 тысячи евро. В провинции Гранада апартаменты с тремя спальнями предлагают за 60 тысяч евро, при этом до сих пор они стоили 83,5 тысячи евро.

Ранее был назван способ сильно сэкономить на покупке жилья в Испании — по оценке специалистов, дешевле обойдутся квартиры в домах без лифтов. Отсутствие подъемника существенно снижает стоимость апартаментов — в среднем на 33,5 процента.

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