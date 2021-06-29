Назван способ купить жилье в Испании со скидкой

Средняя стоимость квадратного метра квартир с качественным ремонтом в Испании к лету 2021 года составила 1,7 тысячи евро (146 тысяч рублей), но есть способ купить жилье в стране с большой скидкой, его назвали эксперты базы недвижимости Idealista, сообщает русскоязычный портал о жизни в Испании Noticia.ru.

По данным специалистов, куда дешевле квартиры без ремонта. Разница в цене между жильем с хорошей отделкой и без нее составляет примерно 25 процентов. Так, «квадрат» неотремонтированной квартиры обойдется в среднем в 1,28 тысячи евро (110 тысяч рублей).

Самая большая разница (40-46 процентов) в цене между квартирами с отделкой и без зафиксирована в Оренсе, Хаэне, Куэнке, Леоне, Понтеведре, Паленсии, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Кастельоне, выяснили аналитики. Почти никакой разницы нет (3 процента) в Сан-Себастьяне. В Мадриде и Барселоне разрыв между ценниками тоже небольшой — на уровне 12 процентов.

Ранее был назван другой способ значительно сэкономить на покупке жилья в Испании — по оценке специалистов, дешевле обойдутся квартиры в домах без лифтов. Отсутствие подъемника существенно снижает стоимость апартаментов — в среднем на 33,5 процента.

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