Объяснен рост числа перепродаж квартир в Москве

Всплеск числа продаж квартир по переуступке в Москве происходит из-за инвесторов, купивших жилье в 2020 году, на волне ажиотажного спроса. В настоящее время они продают лоты в новостройках, чтобы забрать свою прибыль. Такое мнение высказал «Общественной Службе Новостей» эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Константин Барсуков.

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По словам специалиста, такие люди целенаправленно покупали жилье на этапе котлована и теперь перепродают его по более высокой цене. «Жилье активно продается сейчас, потому что инвесторы стараются побыстрее выйти, пока рост цен не замедлился, не стабилизировался и не пошел на спад. На этапе продажи инвестор зарабатывает около 15 процентов прибыли», — пояснил Барсуков.

Он отсоветовал обычным физическим лицам инвестировать в жилье «последние деньги», чтобы потом продавать его по переуступке. Инвесторы готовы нести риски, а обычные покупатели не понимают всех тонкостей рынка, указал эксперт. Помимо инвесторов, от квартир могут избавляться люди, которые не рассчитали свои силы и теперь не могут выплачивать ипотеку, добавил Барсуков.

Ранее стало известно, что спрос на жилье по переуступке в Москве за последний год вырос почти в полтора раза. Всего в городе выставлено на продажу около 2,2 тысячи квартир по договорам переуступки в проектах, которые будут сданы в 2021-2022 годах. Таким образом, лица, ранее купившие эти квартиры у строительных компаний, начали массово от них избавляться.