Среда обитания
 
Последние новости
На Камчатке нашли разбившийся вертолет Ми-8
Студентка лишилась 20 тысяч рублей из-за горошины в холодильнике
Следователи показали место взрыва автобуса в Воронеже
Число погибших после взрыва автобуса в Воронеже увеличилось
В Киргизии задержали напавшего на женщину из-за русского языка
Белла Хадид показала новые фото в бикини и взволновала фанатов
Названо число пассажиров в реанимации после взрыва автобуса в Воронеже
Туристка забронировала роскошную виллу через Airbnb и потеряла 300 тысяч рублей
Россия потеряла позиции в рейтинге УЕФА
Новости партнеров
Прослушать новость

Объяснен рост числа перепродаж квартир в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Член гильдии риелторов Константин Барсуков объяснил массовые перепродажи жилья в Москве

Всплеск числа продаж квартир по переуступке в Москве происходит из-за инвесторов, купивших жилье в 2020 году, на волне ажиотажного спроса. В настоящее время они продают лоты в новостройках, чтобы забрать свою прибыль. Такое мнение высказал «Общественной Службе Новостей» эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Константин Барсуков.

По словам специалиста, такие люди целенаправленно покупали жилье на этапе котлована и теперь перепродают его по более высокой цене. «Жилье активно продается сейчас, потому что инвесторы стараются побыстрее выйти, пока рост цен не замедлился, не стабилизировался и не пошел на спад. На этапе продажи инвестор зарабатывает около 15 процентов прибыли», — пояснил Барсуков.

Он отсоветовал обычным физическим лицам инвестировать в жилье «последние деньги», чтобы потом продавать его по переуступке. Инвесторы готовы нести риски, а обычные покупатели не понимают всех тонкостей рынка, указал эксперт. Помимо инвесторов, от квартир могут избавляться люди, которые не рассчитали свои силы и теперь не могут выплачивать ипотеку, добавил Барсуков.

Ранее стало известно, что спрос на жилье по переуступке в Москве за последний год вырос почти в полтора раза. Всего в городе выставлено на продажу около 2,2 тысячи квартир по договорам переуступки в проектах, которые будут сданы в 2021-2022 годах. Таким образом, лица, ранее купившие эти квартиры у строительных компаний, начали массово от них избавляться.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москве пообещали нормализацию цен на квартиры
Квартиры в Москве начали массово продавать со скидками
В Москве недосчитались трети дешевых квартир
Россияне нашли способ погасить ипотеку досрочно
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0410 мая

Смотри в оба.

Как маски, флешки и «Сникерс» вдохновили архитектора на безумные проекты
03:2729 июля

Семейных россиян предложили сделать помещиками

11:5810 августа

В Москве стало больше пустующих магазинов

11:0210 августа

Названа минимальная стоимость квартиры в Крыму

Среда обитания00:07 1 мая

Точка притяжения.

Смерть, звезды и Кинг-Конг: чем прославился главный небоскреб Нью-Йорка?
10:0410 августа

Россиянам отсоветовали дарить квартиры

09:3110 августа

Россияне бросились скупать унитазы

09:0510 августа

Пожары в России будут тушить по-новому

Среда обитания00:0726 апреля

Их не остановить

Квартиры в России опять подорожали. Что будет с ценами дальше?
08:2610 августа

Квартиры в Москве начали массово продавать со скидками

05:3710 августа

Обвиненный в изнасиловании приятель Джорджа Сороса продал дом в США

02:2110 августа

Глобальное потепление оказалось опасно для атомных электростанций

Россия
Двое мужчин из Подмосковья украли самолет в Литве и продали Ирану
В российских вузах будут требовать у студентов справки о вакцинации от COVID-19
«Наши ребята не дождались помощи»
21 год назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли люди и можно ли было их спасти?
Момент ДТП с автомобилем на остановке в Москве попал на видео
Щедрый год.
Минсельхоз пообещал полностью обеспечить россиян продуктами
Москвичи поспорили о пленных немцах и построенных ими домах
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Все материалы
Мир
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Разведка США получила базу данных по вирусам из лаборатории Уханя.
Как она поможет выяснить происхождение COVID-19?
Переходят границу.
Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?
Российско-японские осложнения.
Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Все материалы
Бывший СССР
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Поймай, если сможешь.
Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
Страх и ненависть на Иссык-Куле.
Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Все материалы
Экономика
Россияне согласились на сокращение зарплаты ради удаленной работы
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«Яндекс» отказался от покупки «Азбуки вкуса»
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
«Билайн» и Сеченовский университет подписали соглашение о сотрудничестве
Минэнерго заявило о полноценном обеспечении России топливом
«На Олимпиаде-2024 в Париже от нас ждут реванша».
Арина и Дина Аверины — о болельщиках, спорте и отдыхе
Все материалы
Силовые структуры
В Каспийском трубопроводном консорциуме начались обыски по делу о разливе нефти
ФСБ задержала 73-летнего ученого по делу о госизмене.
Разработчика гиперзвукового оружия подозревают в раскрытии секретов
Арестованный по делу ФСБ о госизмене ученый по гиперзвуку попал на видео
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
СКР ужесточил квалификацию по уголовному делу о разливе нефти у Новороссийска
«Они, говоря по-русски, борзеют»
Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
В российской колонии заключенный убил сотрудника и ранил второго
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Робин из комиксов о Бэтмене станет бисексуалом
Он такой один.
Американцы сняли про Барака Обаму пятичасовое кино. Почему его надо посмотреть?
MaкSим показала первое фото из больницы после выхода из комы
Лоло ЗуайГлавная музыка месяца:
курортный роман Земфиры и 50 заплаканных мужчин
En+ Group представит экологичную скульптуру на фестивале в Лондоне
«Я достал из раны бомбу и оцепенел»
Военный хирург объездил самые горячие точки планеты. Теперь он рассказал о них миру
Экс-супруга Эминема попыталась покончить с собой
Все материалы
Интернет и СМИ
Похитивший миллионы долларов хакер объяснил атаку желанием развлечься
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Спасшийся при падении вертолета телеведущий раскрыл подробности катастрофы
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Девушка решила отомстить парню и выбросила его PlayStation 5 с балкона
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Новая функция WhatsApp решила «главную проблему пользователей»
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Пьяный мужчина загрыз укусившую его змею и умер
Женщина нашла изощренный способ отомстить шумевшим ночью отдыхающим
Повелитель женских сердец.
Как жил денди-авантюрист, соблазнивший половину Лондона и разбогатевший на дамских слабостях
Все материалы
Электрический Chevrolet Silverado с «режимом краба» показали на видео
Нестареющему спорткару Alpine A110 — шестьдесят!
Избранное на «Моторе»: всё, что нужно знать о французской марке Alpine
Два уникальных Lamborghini Aventador S отправят в Южную Корею
Поразительные концепт-кары General Motors
Убийца суперкаров, «кентавр» из будущего и внедорожный хайтек-минивэн
Россиян оставят без субсидий на покупку электрокаров
Какие китайские автомобили покупали в России в июле
На российском рынке доминирует китайская тройка: Chery, Haval и Geely
Новый электрокроссовер Audi рассекретили досрочно
Все материалы
Среда обитания
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Резонанс души.
На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
Все материалы