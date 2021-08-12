Покупатели начали избавляться от квартир в Москве

В Москве зафиксировали рост числа сделок по переуступке квартир в новостройках

Спрос на жилье по переуступке в Москве за последний год вырос почти в полтора раза, рассказал «Ленте.ру» эксперт по столичному рынку недвижимости Вадим Зайков. По его словам, в городе продаются тысячи строящихся квартир, ранее приобретенных напрямую у застройщиков.

По данным специалиста, всего в Москве выставлено на продажу около 2,2 тысячи квартир по договору переуступки в проектах, которые будут сданы в 2021-2022 годах. Таким образом, лица, ранее купившие эти квартиры у строительных компаний, начали массово от них избавляться.

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Наиболее доступный объект по переуступке в настоящее время оценивается в 4,5 миллиона рублей, уточнил Зайков. Это однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра, расположенная в Крекшино. Планируется, что объект будет сдан в третьем квартале 2022 года.

Самая дорогая квартира по переуступке стоит 319 миллионов рублей. Это пятикомнатный лот в престижном районе Хамовники. Его площадь — 227 квадратных метров, срок сдачи — третий квартал 2021-го.

В минувшем июле интерес к покупке жилья по переуступке в столице оказался почти на 47 процентов выше, чем в июле 2020-го, отметил эксперт. За январь-июль спрос на такие квартиры в годовом выражении вырос на 61 процент.

Ранее сообщалось, что по итогам июля 2021-го новостройки в Москве подешевели — впервые за последние 12 месяцев. Средняя стоимость новой квартиры в продаже снизилась на 4 процента, до 21,3 миллиона рублей (против 22,2 миллиона в июне). Стоимость квадратного метра опустилась на символические 0,02 процента, с 349,4 тысячи до 348,4 тысячи рублей.