В Москве впервые за год подешевели новые квартиры

По итогам июля новостройки в Москве подешевели — впервые за последние 12 месяцев, следует из материалов аналитической платформы bnMap.pro, предоставленных «Ленте.ру». Средняя стоимость новой квартиры в продаже снизилась на 4 процента.

Средний предлагаемый бюджет покупки новостроек в Москве (квартиры и апартаменты, все проекты за исключением элитных) в июле составил 21,3 миллиона рублей против 22,2 миллиона в июне. Стоимость квадратного метра опустилась на символические 0,02 процента, с 349,4 тысячи до 348,4 тысячи рублей, подсчитали аналитики.

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Эксперты отмечают, что переход от роста цен к стагнации после завершения программы ипотеки под 6,5 процента годовых более чем логичен. «Нужно дождаться октября, чтобы точно можно было сказать, установилась ли на рынке стабильность после года пандемии, который принес много неожиданностей. А небольшая ценовая коррекция может быть вызвана объемным пополнением рынка недорогим предложением», — поясняют специалисты.

По данным bnMap.pro, всего на первичном рынке в старых границах Москвы продается 30,3 тысячи квартир и апартаментов. Год назад их было на 8,7 тысячи больше.

Ранее были названы районы Москвы с перспективой роста цен на квартиры. По прогнозам аналитиков, в десятилетней перспективе стоимость квадратного метра в Люблино и Марьино увеличится на 12 процентов, в Медведково и Лосиноостровском районе — на 11,9 процента, в Отрадном и около станции «Окружная» — на 11,8 процента. Эксперты рекомендуют покупать жилье в этих «спокойных» районах с инвестиционными целями.