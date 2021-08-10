Квартиры в Москве начали массово продавать со скидками

В июле 2021-го каждая вторая сделка на вторичном рынке жилья в Москве проходила с корректировкой начальной цены, средний размер скидки составил пять процентов, максимальный — 35 процентов, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, цены на готовые квартиры в столице за последний год в большинстве округов выросли более чем 20 процентов. В абсолютном выражении стоимость квадратного метра прибавила порядка 40-50 тысяч рублей в зависимости от административного округа. Но в минувшем июле квартиры начали массово продавать с дисконтом от изначально заявленной цены.

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Всего в настоящее время на вторичном рынке в Москве (в старых границах) продается около 38,9 тысячи объектов — меньше, чем год назад. «Сокращению предложения способствовали низкие ставки по ипотечным кредитам и возросший интерес к подобному инструменту решения жилищного вопроса. Это привело к вымыванию объектов из экспозиции и росту цен», — поясняют специалисты.

Самое дорогое вторичное жилье в Москве предлагается в Центральном округе — там средняя цена квадратного метра превышает 537 тысяч рублей. Самые доступные квартиры следует искать в Троицком округе, где «квадрат» стоит 147,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что вторичный рынок недвижимости Москвы заполонили «туристы» — люди, которые смотрят квартиры, но не покупают. Это говорит о растущей неуверенности граждан в завтрашнем дне, считают аналитики.