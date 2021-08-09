В Москве недосчитались трети дешевых квартир

К августу 2021-го предложение новостроек комфорт-класса в старой Москве (без учета лотов в Троицком и Новомосковском округах) сократилось в годовом выражении на 37 процентов по общей площади и на треть по числу квартир, следует из материалов агентства «Бон Тон», предоставленных «Ленте.ру».

Материалы по теме «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры? Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений

Аналитики недосчитались дешевых строящихся квартир в столице — активное вымывание таких лотов происходит, несмотря на выход в продажу новых проектов и корпусов в уже реализуемых жилых комплексах. По их данным, две трети предложения (68 процентов) жилья комфорт-класса приходится на четыре округа: Юго-Восточный, Северный, Западный и Северо-Восточный.

В среднем квадратный метр квартир комфорт-класса стоит 246,5 тысячи рублей (плюс 1,8 процента за последний месяц). В годовом выражении новостройки этого класса подорожали на 41 процент. Самые доступные квартиры комфорт-класса предлагаются в Зеленограде, там «квадрат» стоит 182,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам июля 2021-го новостройки в Москве подешевели — впервые за последние 12 месяцев. Средняя стоимость новой квартиры в продаже снизилась на 4 процента, до 21,3 миллиона рублей (против 22,2 миллиона в июне). Стоимость квадратного метра опустилась на символические 0,02 процента, с 349,4 тысячи до 348,4 тысячи рублей.