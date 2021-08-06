Спрос на квартиры в Москве обвалился до уровня 2019 года

Пересмотр программы льготной ипотеки (увеличение ставки до 7 процентов и введение кредитного лимита в 3 миллиона рублей) привел к снижению спроса на новые квартиры в Московском регионе, говорится в материалах ЦИАН, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». В июле 2021-го на рынке новостроек региона зарегистрировано 12,5 тысячи сделок с физлицами, что на 21 процент меньше, чем в июне.

Среднемесячные темпы продаж в том же месяца 2019 года также составили 12,5 тысячи сделок, отмечают аналитики. Таким образом, спрос вернулся к допандемийным показателям. При этом цены за два года (относительно июля 2019-го) в целом по Московскому региону увеличились в полтора раза — на 54 процента (со 144,9 тысячи до 222,8 тысячи рублей за квадратный метр).

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Снижение числа сделок произошло по всем направлениям, указывают эксперты: в Москве за месяц оно уменьшилось на 19 процентов, в Московской области — на 23 процента, в Новой Москве спрос обвалился почти на треть.

«Не стоит забывать, что продажи июля — это частично остаток спроса прошлого месяца, когда сделки заключались буквально в последние дни льготного ипотечного кредитования на старых условиях, — поясняют в ЦИАН. — Для этого достаточно было подписать кредитный договор с банком до 30 июня, сама же регистрация договора проходила в июле, поскольку на это требуется порядка семи-десяти дней. Соответственно, объективно оценить реальное снижение спроса мы сможем уже по итогам августа, но общая тенденция "охлаждения" рынка заметна уже сейчас».

Ранее сообщалось, что по итогам июля 2021-го новостройки в Москве подешевели — впервые за последние 12 месяцев. Средняя стоимость новой квартиры в продаже снизилась на 4 процента, до 21,3 миллиона рублей (против 22,2 миллиона в июне). Стоимость квадратного метра опустилась на символические 0,02 процента, с 349,4 тысячи до 348,4 тысячи рублей.