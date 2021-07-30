В Москве пообещали скидки на квартиры

Цены на вторичное жилье в Москве по итогам июля 2021-го выросли, но меньше, чем в июне, — рынок замедляется, говорится в аналитической заметке центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), имеющейся в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным ИРН, в июле квадратный метр вторичного жилья в Москве подорожал на 1,5 процента, до 230,8 тысячи рублей. По итогам июня стоимость «квадрата» готовых квартир увеличилась на 2,7 процента, то есть темпы роста цен снижаются.

«Резкое ужесточение монетарной политики ЦБ, скорее всего, уже к осени заставит уйти с рынка значительную часть его основных клиентов — покупателей-ипотечников, пока еще пытающихся вскочить в последний вагон уходящего поезда с дешевыми кредитами», — обещают аналитики.

Увеличение ключевой ставки Центробанка означает также рост доходности банковских вкладов, указывают они. «А следовательно, снижается привлекательность рынка недвижимости и для инвесторов, — поясняют эксперты. — Все это увеличивает вероятность стагнации. Глубокий откат цен назад вряд ли возможен, скорее, на вторичный рынок вернется торг, а на первичном вырастут преференции для покупателей — скидки, бонусы, появится больше ипотечных программ со сниженной ставкой».

Ранее сообщалось, что вторичный рынок недвижимости Москвы заполонили «туристы» — люди, которые смотрят квартиры, но не покупают. Это говорит о растущей неуверенности граждан в завтрашнем дне, считают аналитики.