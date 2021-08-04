Квартиры в Москве назвали переоцененными

На вторичном рынке жилья старой Москвы (без учета Троицкого и Новомосковского округов) существенной остается доля переоцененных квартир — таковыми можно назвать около 80 процентов лотов, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Весьма значительной остается доля объектов, экспонируемых по завышенной цене, — согласно нашим подсчетам, около 80 процентов, из-за чего потенциальным покупателям порой сложно подобрать себе подходящий вариант, — сетуют риелторы. — Продавцы вторичной недвижимости — физические лица, многие из них не доверяют мнению профессионалов рынка или аналитическим данным об уровне цен на жилье, которые приводятся в исследованиях риелторских компаний».

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Когда активность покупателей резко возрастает, а квартиры дорожают и «догоняют» завышенные ценники, у таких собственников появляется возможность выгодно продать недвижимость, отмечают специалисты. Но в остальное время переоцененное предложение накапливается в экспозиции, «пока собственники не смирятся с реальностью и не начнут снижать ценники», указывают они.

По прогнозам «ИНКОМ», уже предстоящей осенью количество сделок на вторичном рынке может снизиться, на что в значительной степени повлияют изменения в сфере ипотечного кредитования, в частности, рост ставок. В настоящее время в Москве выставлено на продажу 26,6 тысячи квартир массового сегмента, подсчитали эксперты. А в категории объектов стоимостью до 9 миллионов рублей — немногим больше 5 тысяч лотов.

Ранее сообщалось, что в июне 2021-го в Москве впервые за долгое время были зафиксированы отрицательные колебания средней стоимости вторичного жилья. При этом пока преждевременно говорить о тенденции, считают риелторы, так как колебания в 1-2 процента в любую сторону не являются статистически значимыми для рынка.